ESC 2021 Senhit e Flo Rida per la prima volta insieme sul palco dell'Eurovision Alle 15:07 la "dress rehearsal 1". Ieri sera il verdetto della prima semifinale

Alle 15:07 Senhit sarà la prima dei 17 artisti in gara a salire sul palco della Ahoy Arena, insieme a “Flo Rida” per la “dress rehearsal 1”. Il rapper, arrivato a Rotterdam dopo giorni di incertezze, questa mattina ha fatto la sua prima apparizione all'interno della Ahoy Arena.

Il verdetto del pubblico e delle giurie dei 16 paesi in gara, più Italia, Germania e Paesi Bassi, ha assegnato i primi 10 posti per la finale, oltre a Germania, Spagna, Regno Unito, Italia, Francia e Olanda, paese ospitante, che accedono di diritto. Passano il turno Efendi, con Mata hari per l'Azerbaigian; Hooverphonic per il Belgio con The wrong place; Elena Tsagkrinou, con El Diablo per Cipro; Eden Alene, con Set me free per Israele; The Roop, con Discotheque, Lituania; Destiny, con Je me casse, Malta; Tix, con Fallen angel per la Norvegia; Manizha, Russian woman per la Russia;Tusse, per la Svezia, con Voices e i “Go_A” con Shum per l'Ucraina. Fuori invece Croazia, Romania, Slovenia, Irlanda, Macedonia del Nord. Eliminata anche l’Australia. L’Ucraina resta così l’unico paese da quando esistono le semifinali ad aver sempre centrato la qualificazione alla finale.

