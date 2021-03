VERSO ESC 2021 Senhit in studio con "Adrenalina": si registra nel caso in cui Eurovision non fosse in presenza La manifestazione si farà, ma la pandemia potrebbe cambiare tutto. L'artista e il direttore artistico Luca Tommassini sono comunque pronti ad ogni evenienza

Un'attesa lunga un anno, per il direttore artistico Luca Tommassini e Senhit, ma anche per l'intera delegazione di San Marino, che ora ha davvero l'adrenalina a mille e vuole più che mai vedere l'artista sul palco di Rotterdam. Lo scorso anno era tutto pronto, con il brano “Freaky”, ma la pandemia ha cancellato l'evento. Senhit è stata tutt'altro che ferma infatti, ha inventato un grande “Freaky trip to Rotterdam”.

[Banner_Google_ADS]



La performance di quest'anno intanto è stata registrata, per il momento resta top secret ed è per questo che non può essere mostrata: sarà utilizzata nel caso in cui l'evento dovesse essere da remoto. Dietro alla registrazione un lavoro enorme, realizzato da tante persone che devono potersi muovere in sicurezza, chiunque sia entrato nello studio ha fatto un tampone contro il coronavirus, oltre a indossare gli immancabili dispositivi.

Nel video le interviste all'artista Senhit; Luca Tommassini direttore artistico; Alessandro Capicchioni capo delegazione San Marino Eurovision

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: