Senhit incontra Boy George e annuncia “Sarà qualcosa di molto potente”
A Las Vegas l'intesa è già forte: “Spaccheremo insieme”, dice la cantante che rappresenterà San Marino all'ESC di Vienna.
“È tutto ancora molto top secret, ma fidatevi che sarà una cosa molto molto potente”. Senhit accende l’attesa dopo l’incontro a Las Vegas con Boy George, icona dei Culture Club. La cantante, pronta a rappresentare San Marino all’Eurovision con il brano "Superstar", è ancora più raggiante del solito e si lascia andare all’entusiasmo: “Non è la prima volta che ci vediamo, ma è la prima dopo aver ufficializzato che spaccheremo insieme”.
Nel frattempo, a Las Vegas, Senhit ha assistito anche al live dell’artista britannico: “Ho visto anche il suo show: è semplicemente iconico”.
Tra backstage e social, la complicità è già evidente. In un reel, i due scherzano: “How have we got this far without following each other? Exactly, I don't understand. I follow you, you follow me. That's it”. (“Com’è possibile che siamo arrivati fin qui senza seguirci? Non lo capisco. Io seguo te, tu segui me. Ecco fatto”).
E l’intesa sembra già altissima: “Direi che il livello di follia creativa è già altissimo. Quindi preparatevi e vi racconto tutto prestissimo”.
L’attesa ora è tutta per il palco dell’Eurovision, dove la promessa è chiara: sorprendere.
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