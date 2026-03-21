VERSO L'EUROVISION Senhit incontra Boy George e annuncia “Sarà qualcosa di molto potente” A Las Vegas l'intesa è già forte: “Spaccheremo insieme”, dice la cantante che rappresenterà San Marino all'ESC di Vienna.

Senhit incontra Boy George e annuncia “Sarà qualcosa di molto potente”.

“È tutto ancora molto top secret, ma fidatevi che sarà una cosa molto molto potente”. Senhit accende l’attesa dopo l’incontro a Las Vegas con Boy George, icona dei Culture Club. La cantante, pronta a rappresentare San Marino all’Eurovision con il brano "Superstar", è ancora più raggiante del solito e si lascia andare all’entusiasmo: “Non è la prima volta che ci vediamo, ma è la prima dopo aver ufficializzato che spaccheremo insieme”.

Nel frattempo, a Las Vegas, Senhit ha assistito anche al live dell’artista britannico: “Ho visto anche il suo show: è semplicemente iconico”.

Tra backstage e social, la complicità è già evidente. In un reel, i due scherzano: “How have we got this far without following each other? Exactly, I don't understand. I follow you, you follow me. That's it”. (“Com’è possibile che siamo arrivati fin qui senza seguirci? Non lo capisco. Io seguo te, tu segui me. Ecco fatto”).

E l’intesa sembra già altissima: “Direi che il livello di follia creativa è già altissimo. Quindi preparatevi e vi racconto tutto prestissimo”.

L’attesa ora è tutta per il palco dell’Eurovision, dove la promessa è chiara: sorprendere.





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