Senhit presenta "Adrenalina" alla tv albanese

A poco più di un mese dall'Eurovision Song Contest di Rotterdam, Senhit – che parteciperà per San Marino – ha presentato il suo brano in Albania. A fare gli onori di casa Anxhela Peristeri che sarà in competizione per il suo Paese.

Senhit, con "Adrenalina", ha fatto tappa in Albania in attesa di salire sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam, il prossimo 20 maggio, quando sarà la prima ad esibirsi nella seconda semifinale dello Eurovision Song Contest 2021. A presentarla in tv al pubblico albanese Anxhela Peristeri, che quest'anno sarà in competizione per il suo paese, nella stessa semifinale di San Marino, con il brano “Karma”.







L'artista albanese ha invitato i suoi connazionali a votare per Senhit sperando che San Marino a sua volta dia sostegno alla sua canzone. “Sono molto contenta – commenta Senhit - che Eurovision, nonostante la situazione pandemica difficile in tutto il mondo, abbia deciso di confermare l'evento, anche perché potrebbe generare un effetto domino, di buon auspicio, per tutti gli altri eventi. Sarà un Eurovision particolare ma mi auguro che tutte le delegazioni riescano a portare del sano entusiasmo”. Sano entusiasmo che di certo non manca ad Anxhela Peristeri e Senhit.