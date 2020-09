FREAKY TRIP Senhit presenta “Ding a Dong”, il terzo capitolo del #FreakyTripToRotterdam

Senhit presenta “Ding a Dong”, il terzo capitolo del #FreakyTripToRotterdam.

Dopo “Everyway that I can” e “Cheesecake”, è uscito il terzo capitolo di “FREAKY TRIP TO ROTTERDAM”, il nuovo progetto di Senhit, con la direzione artistica di Luca Tommassini, che accompagna i fan della cantante italo eritrea fino all’Eurovision Song Contest 2021 con una serie di appuntamenti mensili all’insegna dei colpi di scena. Ogni mese, viene reinterpretato un brano diverso. La cover di “Ding a Dong” vede il cameo di Getty Kaspers, cantante dei Teach-In.

“A volte si è spaventati da ciò che viene percepito come “diverso”, come una drag queen, che non è altro che un’artista professionista a 360 gradi”, rileva Senhit “Il rispetto dell’essere umano e il divertimento – precisa la cantante - sono la peculiarità del mio Freaky trip to Rotterdam”.

Il videoclip, nelle parole di Luca Tommassini, “è un omaggio alle prime donne degli anni ’60, alla televisione in bianco e nero, che ancora oggi ci fa sognare, la televisione di Mina e di tutte quelle donne che hanno contribuito a creare un’estetica che è ancora un punto di riferimento”. “Non ci sono leggi a sostegno di trans e drag queen – continua il coreografo -, per questo abbiamo deciso di celebrarle e di portare l’attenzione su di loro, perché deve esserci la libertà di essere se stessi!”.





I più letti della settimana: