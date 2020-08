ESC 2021 Senhit presenta un viaggio nella storia di eurovision song contest “Freaky trip to Rotterdam”

È partito a luglio 2020 il “Freaky trip to Rotterdam”, il nuovo progetto di Senhit, con la direzione artistica di Luca Tommassini, che accompagna i fan della cantante italo eritrea fino all’Eurovision Song Contest 2021 con una serie di appuntamenti mensili. Senhit è già stata confermata da San Marino RTV in rappresentanza della Repubblica di San Marino per l'appuntamento del 2021. Ogni mese, un brano diverso sarà reinterpretato da Senhit con la direzione artistica di Luca Tommassini. A luglio l'artista interpreterà “Cheesecake” (Teo, Bielorussia, 16° all’Eurovision Song Contest 2014),mentre in agosto “Everyway That I Can” (Sertab Erener, Turchia, 1° classificato all’Eurovision Song Contest 2003).



