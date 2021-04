EUROVISION SONG CONTEST 2021 Senhit promuove "Adrenalina" in Polonia, il Re dei Paesi Bassi visita la Ahoy Arena Prosegue il count-down verso l'Eurovision Song Contest che quest'anno si terrà a Rotterdam dal 18 al 22 maggio. Il Re dei Paesi Bassi ha visitato l'Arena sede dell'evento. Senhit, che partecipa per San Marino, prosegue il tour promozionale in Europa.

Senhit alla Tv di Stato polacca TVP duetta con l'artista Eurovision di casa, Rafal, nel riarrangiamento di “Waterloo”, brano cult con cui gli ABBA trionfarono al concorso nel 1974. Altra tappa di avvicinamento a Rotterdam, dunque, per Senhit che, rappresentando San Marino, interpreterà Adrenalina. Senhit e Rafal hanno concluso la performance invitando i rispettivi paesi a sostenere entrambi. Intanto a Rotterdam il Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi ha visitato la Ahoy Arena che le maestranze stanno allestendo da tempo per lo svolgimento della manifestazione.

Sarà una delle prime, in tempi di pandemia in Europa, di fronte ad un pubblico, sia pure in numero limitato. Previsti tamponi a raffica e misure di prevenzione anticontagio rigorosissime per poter svolgere in sicurezza un Eurovision Song Contest che torna, dopo un anno di sospensione, proprio a causa del Covid.

L'intervista a Senhit e Rafal (lingua inglese)





