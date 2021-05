Senhit sfila per San Marino sul Turquoise Carpet di Rotterdam

Senhit e il direttore artistico Luca Tommassini ieri hanno sfilato per San Marino sul Turquoise Carpet al Rotterdam Cruise Terminal. Inevitabile la curiosità della stampa per l'oggetto che la cantante porta in scena e cioè una sorta di corona, in stile barocco. Non tutti i 39 paesi in gara hanno potuto partecipare alla cerimonia inaugurale. La variabile Covid incombe. Polonia ed Islanda, nelle cui delegazioni è stato trovato un positivo, sono in isolamento in attesa del tampone molecolare. Turquoise Carpet “off limits” anche per Malta e Romania che si trovano nello stesso albergo delle altre due nazioni e quindi sono state fermate per precauzione.

C'erano invece regolarmente i Måneskin che rappresentano l'Italia: per i bookmaker sono tra i favoriti. Anche per Senhit le quotazioni sono promettenti e si sono mantenute tali anche dopo la seconda prova ufficiale dei giorni scorsi. Il prossimo giorno importante per la rappresentante di San Marino sarà mercoledì quando ci sarà un'altra tornata di prove, compresa quella importantissima per la giuria, e poi giovedì con la seconda semifinale. Intanto continua ad aleggiare incertezza sulla presenza di “Flo Rida” il noto rapper americano che ha partecipato alla realizzazione di “Adrenalina” e cioè il brano che Senhit presenta quest'anno all'Eurovision Song Contest.

Nel video l'intervista al capo delegazione Alessandro Capicchioni