EVENTI Senhit sul palco della Terrazza della Dolce Vita L’icona pop sammarinese ospite del salotto di Simona Ventura e Giovanni Terzi: "Stiamo lavorando su tante belle sorprese"

Un'altra serata di stelle qui alla Terrazza della Dolce Vita del Grande Hotel di Rimini. I salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi che andranno avanti fino a lunedì 10 agosto. Quindi siamo quasi alla fine, ma non vi preoccupate perché poi tutte le serate della terrazza andranno in onda proprio sulla San Marino RTV dal 5 settembre. E a proposito di stelle tra gli intervistati di Simona Ventura e Giovanni Terzi c'era Senhit, l'icona pop che ha presentato San Marino più volte all'Eurovision Song Contest, anche all'ultima edizione. L'abbiamo sentita.

"Dopo l'esperienza di Eurovision - racconta - e questa joint venture con con Boy George - che tra l'altro ho visto anche recentemente perché sono stata a Londra - stiamo lavorando su un progetto nuovo, su progetti nuovi. Stiamo lavorando, parlo sempre al plurale perché ho questo team eccezionale che mi accompagna da un po' di tempo. Stiamo lavorando su brani nuovi, internazionali ma anche italiani. Quindi sono molto molto molto molto gasata perché ci sono tante belle sorprese. Adesso mi prendo un pochino di pausa. Sono venuta a trovare i miei amici Simona e Giovanni che mi hanno invitato a questo evento stupendo che fanno ormai tutti gli anni qua a Rimini e così facciamo due chiacchiere e anche a loro racconterò che cosa succederà nel futuro".

Dalla nostra inviata Francesca Biliotti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: