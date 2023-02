INTORNO A NOI Senigallia: uno spettacolo di culture AMARCHE.IT ci porta a Senigallia tra storia e turismo l'area centro-nord della regione vicina in provincia di Ancona

Tra Pesaro e Ancona: “spiaggia di velluto” e Bandiera blu, area archeologica e il famoso Summer Jamboree americano anni 50. Senigallia del bello e buono. La rocca è il baluardo del centro storico con la porta d'accesso, tra antico e moderno, la storia medioevale si confonde con quella religiosa nella cittadina del “Papa-Re”. Il Palazzo Ducale al centro della piazza dimora nobiliare oggi è la scenografia naturale di mostre e festival annuali. I maestri de" l'occhio come mestieri”, Cavalli e Giacomelli, segnano in mostre e incontri fotografici la cultura creativa senigalliese. Il foro racconta un passato commerciale e di scambi che risale all'800 industriale e mercantile della città. Coacervo di civiltà adriatiche anche da Oriente. I portici in stile dorico fatti di 24 colonne costeggiano il lungo fiume Misa come in tante città marinare e fluviali itlaiane. Da quel primo braccio si snodano vicoli e calli pittoreschi e una passeggiata panoramica. Piazza Garibaldi è il cuore degli edifici più importanti da Palazzo Micciarelli, Vescovile e museale con la Pinacoteca diocesana, nei pressi della cattedrale. La chiesa principale è la parrocchia centrale di San Pietro Apostolo, a croce latina in 3 navate, ricca di pale e monumenti sacri antichi di varie epoche.

Stupisce l'area archelogica sotto al teatro municipale in spazi de La FENICE restaurati e recuperati dal sottosuolo veramente inaspettati. Casa Mastai Ferretti è la dimora del beato Pio IX l'Ultimo grande papa regnante prima dell'unità d'Italia. Senigallia, Però, è un fuoco d'artificio estivo dopo aver adottato il JAMBOREE italiano anni 50.

