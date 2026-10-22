"Sense of life" per le donne del mondo di Austen

Sorelle, insieme nell'affrontare la vita affettiva: amore e sorellanza, appunto. Una reinterpretazione del mondo femminile di “SENSE and SENSIBILITY” nuova della britannica Oakley. Elinor, la maggiore, sentimentale e ragionevole. Marianne la passione pura. Opera tratta dal debutto letterario di AUSTEN pubblicato in poche centinaia di copie nel 1811 in ristampa da sempre. Il film indaga con ironia la complessità della donna contro le imposizioni sociali. Amore e tensione in un risvolto culturale innovativo: meaning or sense of life.







