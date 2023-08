MUSEO PINACOTECA SAN FRANCESCO Sentiero di macchie: presentata la mostra di Walter Gasperoni La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 3 settembre. Dal direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli anticipato anche un nuovo spazio espositivo a San Marino, nella sede dell'ex pasticceria Liberty

“Perché dalle cose confuse l’ingegno si desta a nove invenzioni”. Con queste parole tratte dal Trattato della pittura di Leonardo da Vinci, Walter Gasperoni apre la sua mostra personale Sentiero di Macchie. 80 acquerelli inediti, realizzati nel 2023 e pensati come un insieme organico, allestiti in mostra alla Pinacoteca San Francesco, come a disegnare un sentiero o un racconto che si dispiega tra pause e colori, silenzi e forme in movimento.

"Questa mostra l'ho pensata come un sentiero di macchie - spiega l'artista Walter Gasperoni - dove a un certo punto il percorso si interrompe e finisce l'immagine reale ed inizia quella immaginifica".

Un lavoro quasi intimo, aggiunge il Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli, che va a lasciare all'immaginazione delle persone anche uno sguardo sul futuro. Arte che continua ad espandersi a San Marino e proprio per questo si lavora a nuovi spazi espositivi: "Tramite la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura - afferma Rondelli - è in corso l'acquisizione dello spazio ex pasticceria Liberty per dare più spazio agli artisti sammarinesi. Non sappiamo ancora quando sarà operativo ma contiamo che nel corso del 2024 possa diventare uno spazio da destinare a iniziative di questo genere".

