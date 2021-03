MUSICA ESTREMA "Senza dio": ritualità 'laica' di Strangis Il concept rituale di Lino Strangis con “GODLESS” in 6 tracce di elettronica sperimentale stampate su vinile tratte da una serie d'improvvisazioni durante 6 mesi di lockdown nel 2020

Vinile, sintetizzatori e video, in grafica psichedelica (collage e design del packaging di Pasquale de Sensi BEST ART VINYL ITALIA). Composizione che sposa il disco tradizionale con la realtà aumentata e immersiva ( visori a 360°) ma recitata sul palco 'animato' in 2D e 3D da installazioni teatrali e multimediali tratte della vita sospesa durante la chiusura pandemica (peculiarità della contemporaneità, malata...). Nel videoclip Temi tribali e orientali si sposano con il noise e lo psico-punk spostano la musica elettronica classica verso un mix rock-metal sciamanico. Produzioni artigianali HANDMADE SUPERNOVA 'tirate' a mano in 200 vinili da toccare 'dipinti' in edizioni limitate per etichette e copertine speciali.

