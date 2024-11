“Senza eredi”, Marcello Veneziani chiude la rassegna 'Mementi' Alla rassegna della Giochi del Titano, in collaborazione con Edizioni Minerva

Comunità senza maestri, ferme sul presente, dunque, senza passato che viene rimosso o sostituito. “Senza eredi” – Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella”. Platea piena per l'appuntamento letterario che chiude la rassegna “Mementi”, con Marcello Veneziani. “Credo che sia un tratto proprio tipico della nostra epoca – dice - quello di liberarsi dei propri maestri e dei riferimenti della memoria storica e dall'altra parte di non lasciare nemmeno eredità alle generazioni che verranno. Questo libro ha questo filo conduttore: è il racconto di 70 autori di diverso tipo, di diversa epoca, ma sono tutti, caratterizzati dal fatto che oggi tendiamo a non avere più riferimenti letterari, riferimenti di pensiero e quindi viviamo una società senza eredi.

Come una prosecuzione del suo “Imperdonabili. Cento ritratti di maestri sconvenienti”, sempre per Marsilio, del 2021, Marcello Veneziani i maestri li riscopre e li racconta: filosofi e storici, letterati, anche giornalisti, dal passato al Novecento, fino ai giorni nostri. “Nonostante abbiano creato opere significative, capolavori, punti di riferimento – prosegue veneziani - e nonostante siano stati nel passato riconosciuti come maestri, oggi avvertiamo un senso di dimenticanza totale. Abbiamo l'oblio nei confronti di tutto ciò che è derivato da una tradizione, da una cultura, da una civiltà”.

Nel video, l'intervista a Marcello Veneziani

