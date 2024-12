AL CONCORDIA Serata dedicata a Sergio Zavoli e Federico Fellini, dal cinema alla narrazione In collegamento anche la figlia di Zavoli, Valentina

Un film e un libro per due Romagnoli legati da una stretta amicizia, le radici nel territorio; maestri, dalla televisione al cinema, con un talento che dalla Provincia si allarga ad una dimensione universale. Li racconta Gianfranco Miro Gori con il suo “Provinciali nel Mondo”, per AIEP. "Provinciali nel Mondo - dice - è una chiave di lettura che mi sembra estremamente interessante. Perché in Italia cosa succede? Succede che tutte le cose interessanti, più nuove, più originali, nascono in provincia. E Sergio Zavoli e Federico Fellini e Giovanni Pascoli, ne sono la dimostrazione. Provincia romagnola, povera, quando soprattutto sono nati loro - adesso no - senza università, senza giornali, senza niente. Eppure, loro sono nati in provincia, sono usciti dalla provincia, sono rimasti radicati nella provincia, ma nello stesso tempo l'hanno superata, l'hanno portata fuori".

Dal libro alla pellicola: Sergio Zavoli protagonista del docufilm di Mauro Bartoli, dal titolo evocativo su più piani “Il Sole tramonta alle spalle”: “E' questa immagine di Sergio Zavoli che dice: 'in Riviera quando si guarda il mare, il sole tramonta alle spalle' - dice Bartoli - e quindi l'immagine di questa ombra che si proietta e si disfa nell'acqua, che è un po' quello che uno pensa quando si ragiona di cinema; queste luci e ombre che il cinema racconta. Nel film c'è il legame con i luoghi del cuore di Zavoli, per cui la Riviera Romagnola, Rimini, anche San Marino, perché Zavoli aveva un rapporto speciale con San Marino, come tutti i riminesi che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno trovato rifugio in questa terra libera. Zavoli aveva anche studiato l'elementare San Marino. Per cui il film racconta questo legame con la propria terra e di come da questo legame si sia poi sviluppato una creatività che l'ha portato lontano".

Il legame con San Marino nell'intervento del Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini: “Personaggio unico, come giornalista, come intellettuale” – ha detto – condividendo anche ricordi personali e di famiglia. Naturalmente, il ruolo di Zavoli primo Presidente di San Marino RTV: “Se oggi c'è ancora un rapporto forte con la Rai – dice - lo dobbiamo alle basi che lui ha posto”.

