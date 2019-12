"COAST TO COAST" Serata di musica, solidarietà e cultura a San Marino: dalle "Note per la F.o.p." al gospel

Serata di musica, solidarietà e cultura a San Marino: dalle "Note per la F.o.p." al gospel.

Al nuovo di Dogana ieri una serata dedicata alla musica e alla solidarietà, con "Note per la F.o.p.", con i tributi a Mia Martini, Loredana Bertè e Zucchero. Un evento che nasce, tra le altre cose, dalla necessità di sensibilizzare sulla fibrodisplasia ossificante progressiva, malattia rara per la quale si è in cerca di una cura. Pochi i casi in Italia e uno a San Marino.

Al teatro Titano il "Gospel coast to coast", show legato alla stagione teatrale. Sul palco il coro diretto da Sarah Jane Ghiotti e, come ospiti, il Jubilation Gospel Choir: una delle formazioni più famose d'Italia per questo genere.



