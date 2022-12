Serata "Don Gius" sammarinese in casa francescana

Nel video alcune immagini della serata

Presentato dalla Cooperativa Culturale Il Sentiero (con la presidente Elisabetta Arseni), a San Marino in Casa San Giuseppe di Valdragone, il libro “IL GIUS - Don Giussani una vita appassionata” edito da Baldini+Castoldi per il centenario della nascita. Una raccolta di testimonianze dagli anni 50 ai 2000 dei tanti che lo hanno incontrato e seguito. In sala conferenze della casa francescana sammarinese anche il poeta Davide Rondoni che ha scritto la prefazione della pubblicazione a cura di Carmen Giussani. L'autrice e giornalista in collegamento dalla Spagna ha raccontato alcuni episodi inediti del sacerdote di Comunione e Liberazione. Lo scrittore Rondoni ha spiegato dalla sua esperienza diretta l'originalità del carisma del teologo milanese, educatore e riformatore della chiesa. In chisura tante le domande dal numeroso pubblico intervenuto alla serata.