Serata musicale d'autore in ambasciata italiana sul Titano protagonista il SASSOFONO

FESTA DELLA MUSICA ieri in Ambasciata d'Italia di Città. Serata “per la rete diplomatica e consolare” patrocinata dalla Segreteria alla Istruzione e Cultura. Si è esibito il “SAXART ENSEMBLE” di Marco Albonetti direttore artistico del Festival internazionale del Sassofono di Faenza. In conformità con la “Carta dei Principi” di Budapest del 1997 quest'anno “MUSICA FUORI DAL CENTRO”. Si celebra l'esecuzione dal vivo di uno strumenti speciale poco conosciuto ma estremamente versatile. ALBONETTI è un Sassofonista affermato nel mondo per la tecnica e la capacità di spaziare in stili e generi musicali diversi. Allievi della “master class” provenienti da 12 diversi paesi accompagnano il maestro faentino nell'ENSEMBLE. Diversi tipi di SAX soprano, contralto e tenore, suonati dai musicisti in modo creativo solo per il concerto sammarinese. Ingresso libero e aperto a tutti i cittadini in onore della cultura musicale sancita dalla CARTA DI BUDAPEST.

fz