Serata ricca di appuntamenti culturali quella di ieri a San Marino

La fotografia raccontata da un punto di vista moderno, nell'era degli smartphone. È il tema del primo “Incontro con l'Autore”, protagonista il fotografo marchigiano Carlo Traini e il suo Fotolibro “Promenade. Pathos e ironia in costume”. Si apre così la 31esima edizione dell'evento organizzato dall'Asfa in collaborazione con il Centro sociale di Dogana. “Uso lo smartphone – spiega Traini – perché la mia fotografia vuole essere un racconto improvviso, di getto, dettato dall'istinto delle percezioni che sorvegliano la mia anima”.

Spazio poi a un corso per imparare a documentare e tramandare la storia orale, soprattutto le testimonianze sull'emigrazione. Un'iniziativa offerta dall'Università di San Marino attraverso il Centro di ricerca sull'emigrazione e in collaborazione con l'Associazione italiana storia orale. Il focus è sui sammarinesi nati all'estero, negli Stati Uniti e in Argentina, e arrivati sul Titano rispettivamente negli anni '70 e all'inizio degli anni 2000.

Continua inoltre la rassegna musicale d'autunno con i suoi eventi, come il ciclo “Contrappunti di Viaggio” che ieri sera ha visto protagonista “La Ferrara degli Este fra Musica e Letteratura”: dal mecenatismo umanistico con grandi intellettuali come Bembo, Ariosto e Tasso, al Concerto delle dame e la nascita dello stile fiorito. Prossimo appuntamento domani alle 16:30 a Palazzo Sums, per la proiezione gratuita del film “Rivale”.