Serata sold out per JBees in Orchestra III: la super band incanta il pubblico del Nuovo di Dogana

Non poteva che essere sold out uno degli eventi più attesi di queste festività: JBees in Orchestra, parte III, ha fatto sognare il pubblico del Nuovo di Dogana, con un viaggio tra le hit degli anni 70-80 e non solo. Una formula vincente quella che vede la band JBees – che da anni colleziona successi dentro e fuori i confini sammarinesi – suonare insieme ad altre due grandi formazioni: l'Orchestra d'archi di Rimini Classica e la Corale San Marino. 50 musicisti per una super band unica. Alla serata hanno partecipato i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Tanti i musicisti ospiti sul palco. E tanti anche i successi senza tempo riproposti, da Michael Jackson a Madonna, dagli Abba a Donna Summer.