Serata sold out per JBees in Orchestra III: la super band incanta il pubblico del Nuovo di Dogana L'evento, organizzato dalla Segreteria al Turismo, rientrava nel programma del Natale delle Meraviglie

Non poteva che essere sold out uno degli eventi più attesi di queste festività: JBees in Orchestra, parte III, ha fatto sognare il pubblico del Nuovo di Dogana, con un viaggio tra le hit degli anni 70-80 e non solo. Una formula vincente quella che vede la band JBees – che da anni colleziona successi dentro e fuori i confini sammarinesi – suonare insieme ad altre due grandi formazioni: l'Orchestra d'archi di Rimini Classica e la Corale San Marino. 50 musicisti per una super band unica. Alla serata hanno partecipato i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Tanti i musicisti ospiti sul palco. E tanti anche i successi senza tempo riproposti, da Michael Jackson a Madonna, dagli Abba a Donna Summer.

