ROCK Serata Velvet a San Marino: la musica dell'iconico locale riminese anima "Copertina" Ai piedi del Titano rivissuti i fasti del locale di Sant'Aquilina

Il Velvet, simbolo delle serate rock a Sant'Aquilina, che dal 1989 al 2016 ha fatto ballare generazioni di giovani da tutta Italia, rivive per una notte ai piedi del Monte Titano grazie alla rassegna Copertina. Campo Bruno Reffi si riempie per la festa che si conferma più di un'operazione nostalgia, ma pur sempre nel ricordo del fondatore Thomas Balsamini, prematuramente scomparso nel 2013.

Presenti i dj storici: riproposti i successi che animavano la famosa Sala Grande del locale nell'entroterra riminese. Sul palco, negli anni d'oro, sono saliti tra più grandi nomi della musica italiana ed internazionale: Nirvana, Blur, Ramones, Black Sabbath, Motörhead, Skunk Anansie, dEUS, Editors e naturalmente il meglio del rock italiano: tra Velvet e Slego, ospitati più di mille concerti.

Velvet, un'icona anche per il Titano: tantissimi i sammarinesi appassionati e assidui frequentatori, tanto che in passato, dopo la chiusura definitiva, si fece strada il progetto di portare stabilmente questa realtà in territorio. Nulla di fatto, ma la “leggenda” continua.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: