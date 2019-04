Sergio Barducci premiato al "Pegasus Literary Awards 2019"

Ancora un riconoscimento per “Ti parlo di noi” l'ultimo libro del caporedattore centrale di San Marino Rtv Sergio Barducci a cui la giuria e il comitato organizzatore del “Premio letterario internazionale Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards 2019” hanno assegnato, all'unanimità, il “Premio speciale fuori concorso, per la letteratura dedicata alle tematiche sociali”. La kermesse cattolichina ambisce a rilanciare la cultura letteraria stimolando la creatività, scoprendo nuovi talenti e occupandosi nel contempo di celebrare coloro che negli anni si sono particolarmente distinti in campo culturale.



Nel video l'intervista all'editore Roberto Sarra, organizzatore del premio e conduttore della serata