Sergio Barducci racconta...

credits: @foto (C) Dario Aio

La storia di tenacia e intraprendenza di Cino Mularoni, uno dei capitani d'impresa di San Marino. La racconta il giornalista e scrittore Sergio Barducci, dal salotto letterario di Portoverde, autore della biografia "Una vita piena di futuro" del fondatore delle Gruppo Del Conca. Una storia di riscatto e di una grande famiglia, con l'emigrazione a fare da sfondo alla nascita del colosso industriale. La serata, come ogni martedì dal salotto letterario di Portoverde, viene scandita dalla voce di Valentina Monetta, accompagnata alle tastiere da Simone Migani. I grandi classici americani da My way, a Sunny, a scandire prima la capacità imprenditoriale di Mularoni, poi la storia personale di Barducci, ripercorsa nel suo ultimo libro "Ti parlo di noi"; Un figlio tossicodipendente, fratello dell'autore, e le pesanti ricadute sui rapporti famigliari. "Se questo racconto, ha detto l'autore, servirà anche solo a salvare un ragazzo dall'infermo della droga, avrò raggiunto il mio scopo".