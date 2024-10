Sergio Zavoli mai visto con Fellini a San Marino

QUASI INEDITI, fotografie mai pubblicate provenienti dall'archivio famigliare e privato in una piccola mostra-gioiello a Rimini (AnphibiuS Architects) tra cultura, architettura, estetica ed evento di costume. Esposizione in 21 ritratti legata a una serie di appuntamenti commemorativi pubblici in collaborazione con il comune voluti dalla figlia Valentina e dal nipote Andrea del giornalista riminese d'adozione nato a Ravenna. Nel racconto la visita sul Titano negli anni Sessanta delle famiglie di Sergio Zavoli e Federico Fellini in una storica gita inedita mai divulgata prima.

Intervista esclusiva per San Marino con Valentina Zavoli Figlia del Giornalista Sergio Zavoli