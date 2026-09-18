FILM D'AUOTRE "Serpenti" siamo tutti noi Da Venezia Biennale Cinema sezione SPOTLIGHT in distribuzione SERPENTI di Roberto De Paolis Maino scritto con i fratelli D'Innocenzo in una commedia kafkiana sul femminicidio

Per tutte le donne e per ciascuna: un uxoricidio che è un ancestrale femminicidio ancora presente in diverse sottoculture compresa la nostra. Un omicida reo confesso per senso di colpa cerca una pena estrema (redenzione?) per aver ucciso l'amore... La situazione kafkiana è un'allegoria grottesco della realtà: tutt'intorno il mondo tende a giustificare l'atto criminale per sminuire l'effetto di potere della violenza contro le donne (tutte e ciascuna).

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