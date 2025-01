Serravalle: al via la XX edizione de “Le Domeniche nel Castello”. Protagonista Il Flauto Magico di Mozart Quattro in totale gli appuntamenti con la musica lirica in questo 2025

All'Auditorium Little Tony di Serravalle il primo appuntamento 2025 de “Le Domeniche nel Castello”. L'opera scelta per l'occasione è stata Il Flauto Magico di Mozart; con videoregistrazioni, la partecipazione dal vivo di cantanti affermati, e l'accompagnamento al pianoforte del Maestro Donatella Dorsi. Forniti anche elementi tecnici, musicologici e stilistici per un'immersione del melodramma. Quanto raccolto con le offerte andrà in beneficenza. 4 gli eventi previsti in questa 20esima edizione. Iniziativa organizzata dalla Biblioteca Popolare di Serravalle con la collaborazione della Banda di Serravalle ed il Patrocinio della Segreteria Cultura e della Giunta di Castello. Ricerca, presentazione e commento a cura di Luciano Muccioli.

