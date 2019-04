Serravalle: firmato il patto di amicizia e collaborazione con Caserta

E' stato uno dei momenti più significativi, della cerimonia: l'esecuzione degli inni nazionali. La voce era quella della soprano Teresa Sparaco – da sempre sostenitrice della Repubblica -, che insieme al gruppo de “I Nuovi Serenissimi”, ha contribuito a concretizzare questa iniziativa, che unisce Serravalle a Caserta, detta anche la Versailles d'Italia, per l'imponente reggia borbonica. Sul Titano il Sindaco Carlo Marino, che – insieme al Capitano di Castello Vittorio Brigliadori – ha firmato un Patto di Amicizia e Collaborazione. Previsti allora progetti e sinergie in ambito culturale, sportivo, artistico ed enogastronomico; oltre ad un promettente interscambio legato ai flussi turistici, grazie alla programmazione di gite scolastiche, avvalendosi – in ciò – del vincolo di reciprocità. “La necessità comune – afferma Brigliadori – è quella di valorizzare i singoli territori, perorando la causa della cultura. E lo abbiamo fatto partendo dalla base, coinvolgendo le scuole. La buona partecipazione della cittadinanza, a questo evento, testimonia che siamo sulla strada giusta”. A contraddistinguere le due realtà, infatti, una innegabile vocazione storico-artistica. Dal Capitano di Castello anche un ringraziamento alle Segreterie di Stato agli Esteri, alla Cultura, Agli Interni e al Territorio, per la disponibilità mostrata.