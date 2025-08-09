Serravalle: Maurizio Cioria protagonista dello spettacolo culturale al Parco Laiala Evento promosso dal Centro Sociale di Dogana e dalla Giunta di Castello

Evento pubblico tra musica e parola scritta, ieri, alla Bibliobaita del Parco Laiala di Serravalle. Protagonista Maurizio Cioria: “libero ricercatore spirituale”, esperto di salute naturale, scrittore e musicista. “Ai confini del mondo: canzoni, racconti e letture tratte da TRASUDAMERICA accompagnati alla chitarra”: questo il titolo della serata promossa dal Centro Sociale di Dogana e dalla Giunta di Castello.

