Serravalle: Maurizio Cioria protagonista dello spettacolo culturale al Parco Laiala

Evento promosso dal Centro Sociale di Dogana e dalla Giunta di Castello

Serravalle: Maurizio Cioria protagonista dello spettacolo culturale al Parco Laiala.

Evento pubblico tra musica e parola scritta, ieri, alla Bibliobaita del Parco Laiala di Serravalle. Protagonista Maurizio Cioria: “libero ricercatore spirituale”, esperto di salute naturale, scrittore e musicista. “Ai confini del mondo: canzoni, racconti e letture tratte da TRASUDAMERICA accompagnati alla chitarra”: questo il titolo della serata promossa dal Centro Sociale di Dogana e dalla Giunta di Castello.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy