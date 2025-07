Serravalle rende omaggio a don Peppino: in mostra foto e video di estati indimenticabili

Indimenticabili le estati trascorse dai sammarinesi a Chiusi della Verna, insieme a don Peppino. Ricordi indelebili, come testimoniano gli stessi protagonisti, ieri bambini e oggi adulti. Non solo racconti: quei momenti sono impressi su carta e pellicola e ora sono esposti a Serravalle, per ricordare il sacerdote scomparso a marzo. Una mostra che rientra in “Serravalle Incontra”: tre giorni di eventi culturali curati dal Centro Sociale S. Andrea con il patrocinio della Giunta, in programma fino a mercoledì 16 luglio.

Foto storiche e video d'epoca sono un tuffo nel passato, dai tempi delle estati degli anni '50 in tenda fino alla colonia vera e propria con un edificio dedicato, dal '67. Escursioni, giochi, momenti formativi e di divertimento insieme a una delle figure centrali della comunità cattolica in Repubblica. Lanciata anche una petizione popolare per intestare il parco Laiala a don Giuseppe Innocentini.

Martedì sera alle 21, sempre a Serravalle, la presentazione del Meeting di Rimini 2025. “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, il titolo di quest'anno. Interverrà Marco Aluigi, vicedirettore e responsabile Convegni Meeting.