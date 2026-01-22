SPETTACOLI REGIONE Servillo, Baudelaire, Dante e i Greci: un'amicizia Toni Servillo al Comunale Claudio Abbado di Ferrara in TRE MODI PER NON MORIRE di Giuseppe Montesano per la rassegna “Quando la letteratura tiene in vita”

Uno spettacolo prezioso quello di Servillo-Montesano perché fatto di voci di Baudelaire (quando finirà la notte?), Dante, e dei Greci Antichi: corpo e mente per amore e bellezza, vita, per ritrovarne le parole... oggi. Un reading spoglio. Come in una terapia di palco all'ignoto che ci divora l'attore rinnova la salvezza con l'antidoto alla tristezza: la sua lingua di scena. L'arte e il teatro, la poesia, sono strumenti di crescita personale perciò nel nostro caso collettivi: cultura, indispensabile come il sangue - dice il mattatore gentile.

