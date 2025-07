GRAND HOTEL DI RIMINI Sesta edizione per "La Terrazza della Dolce Vita", quest'anno su San Marino Rtv Tornano i salotti di Simona Ventura e Giovanni Terzi per dodici serate: inaugurata con Stefania Sandrelli la mostra su Alberto Sordi

Inizia così, col bacio di Stefania Sandrelli ad Albertone, la mostra curata da Marco Dionisi “Alberto Sordi maschera di un Vitellone”, la nuova avventura estiva di Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Con loro anche il regista Enrico Vanzina. Decine di immagini, di scena e fuori scena, ad immortalare personaggi divenuti indimenticabili, grazie all'interpretazione del maestro della commedia italiana, legato anche alla città di Rimini per le opere di Federico Fellini, come Lo sceicco bianco e i Vitelloni. Ma naturalmente il fulcro delle serate riminesi saranno gli incontri con personalità dello spettacolo, della politica, della cultura e del sociale, quest'anno ripresi dalla San Marino Rtv che li manderà poi in onda subito dopo ferragosto. Tornano infatti i salotti nei giardini del Grand Hotel, per la sesta edizione de “La Terrazza della Dolce Vita”, fino al 10 agosto, 12 serate alle 18.30 con ingresso libero.

Nel video le interviste a Marco Dionisi, curatore mostra "Alberto Sordi maschera di un Vitellone"; Giovanni Terzi e Simona Ventura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: