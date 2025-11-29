Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: focus su Romagna e Montefeltro nella conferenza al Podere Lesignano

Dal generale al particolare; dall'infinita varietà culinaria del Bel Paese – potente vettore culturale ed identitario, nel suo insieme – alla realtà della Romagna e del Montefeltro; dove fino a 100 anni fa una cucina povera rifletteva le difficoltà quotidiane della popolazione. “I piaceri della carne”, il tema della conferenza. E non a caso, perché pare fosse un lusso, questo alimento. Presenti anche l'Ambasciatore Colaceci ed il Presidente dell'Associazione San Marino-Italia all'evento; nell'ambito della rassegna tematica promossa dal Ministero degli Esteri. Fra i relatori i vertici della Cantina di San Marino e del Consorzio Terre di San Marino; e poi medici nutrizionisti: per parlare delle proprietà della carne; del suo essere ponte tra cultura, salute e territorio. Di “mito e realtà della Cucina Romagnola” ha invece parlato lo scrittore Piero Meldini; con puntuali excursus storico-gastronomici sulla realtà di un tempo.

Nel servizio l'intervista a Stefano Valentino Piva (Delegato RSM Accademica Italiana della Cucina)












