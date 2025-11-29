Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: focus su Romagna e Montefeltro nella conferenza al Podere Lesignano Nuovo appuntamento della rassegna tematica promossa dal Ministero italiano degli Esteri. Celebrata la cucina dei nostri territori come patrimonio sociale ed identitario

Dal generale al particolare; dall'infinita varietà culinaria del Bel Paese – potente vettore culturale ed identitario, nel suo insieme – alla realtà della Romagna e del Montefeltro; dove fino a 100 anni fa una cucina povera rifletteva le difficoltà quotidiane della popolazione. “I piaceri della carne”, il tema della conferenza. E non a caso, perché pare fosse un lusso, questo alimento. Presenti anche l'Ambasciatore Colaceci ed il Presidente dell'Associazione San Marino-Italia all'evento; nell'ambito della rassegna tematica promossa dal Ministero degli Esteri. Fra i relatori i vertici della Cantina di San Marino e del Consorzio Terre di San Marino; e poi medici nutrizionisti: per parlare delle proprietà della carne; del suo essere ponte tra cultura, salute e territorio. Di “mito e realtà della Cucina Romagnola” ha invece parlato lo scrittore Piero Meldini; con puntuali excursus storico-gastronomici sulla realtà di un tempo.

Nel servizio l'intervista a Stefano Valentino Piva (Delegato RSM Accademica Italiana della Cucina)



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: