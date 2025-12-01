MASTERCLASS Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: tutti a scuola di lasagna I segreti di un grande classico direttamente dagli chef Sartini e Ciotti

La lasagna al forno, un classico della gastronomia italiana. Le versioni sono molte, ma i natali di questo piatto prelibato vedono storicamente contrapposte due città: Napoli e Bologna. Qualunque sia la vera origine, resta il simbolo dell’italianità nel mondo e per tutti, sinonimo del giorno di festa e della buona cucina familiare. Prepararla a puntino, quasi un dovere.

"Il segreto di una buona lasagna - spiega lo chef Luigi Sartini - è innanzitutto la qualità dei prodotti che noi andiamo ad acquistare, la passione con cui la andremo a eseguire, il ricordo dei sapori sui quali siamo cresciuti. La lasagna era il piatto della festa, il piatto della domenica e tutti noi siamo cresciuti con quel profumo".

"Il giusto procedimento - fa sapere lo chef Stefano Ciotti - inizia già da quali ingredienti scegliere e come sceglierli, però ecco, credo che una volta che abbiamo capito qual è il manzo da usare per il ragù o la salsiccia per farci il fondo, il giusto pomodoro o il latte giusto per fare la besciamella con un buon burro, ecco, una volta scelti gli ingredienti bisogna tener conto della corretta esecuzione. La corretta esecuzione è quella che ti ha trasmesso il maestro. In questo caso può essere una nonna che l'ha sempre fatta e l'ha fatta bene e magari segui questo insegnamento. Non tritate la carne troppo fina e lasciate i pezzetti di salsiccia un po' grossa e non mischiate il ragù e la besciamella prima, questo è importante. Prima si mette la besciamella e poi a gocce si mette il ragù e poi abbondante parmigiano".



Nel video le interviste agli chef Luigi Sartini e Stefano Ciotti.

