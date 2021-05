BOLOGNA MOSTRE 'Sfregio' d'artista sui fregi di palazzo Art City con il Comune di Bologna promuovono a Palazzo Fava delle Esposizioni, fino a domenica 9 maggio, per la rassegna Genus Bononiae le visite guidate alla antologica di Nicola Samorì “SFREGI”

Samorì è un artista contemporaneo di Forlì formatosi all'Accademia bolognese. Le 80 opere (pittura e scultura) del percorso espositivo ventennale, SFREGI, sono allestite nelle stanze barocche del Carracci con i FREGI decorativi di bottega del piano nobile in un gioco di rimandi tra antico e moderno attraverso le tecniche pittoriche. Graffiare e fustigare l'opera smontandone il significato, rompendone l'integrità, turba e trasgredisce la forma artistica 'maturandone' un'altra sulla preesistente. La sfida dell'autore e quella del taumaturgo: curare e guarire la creazione... La post pandemia persiste anche in BolognaFiere e per l'estate si pensa a una mostra diffusa nella “città che non c'è”: ad esempio, il Giardino anatomico di Samorì al Palazzo delle Esposizioni convive con i Ritratti di donne cieche di Annibale Carracci insieme alla Maddalena Penitente del Canova.

fz

Intervento critico espositivo di NICOLA SAMORÌ Artista contemporaneo

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: