Sfruttamento terra-acqua: il conto è già pronto...

Pagare il prezzo in modo equo rispetto a cosa? Al profitto bieco delle multinazionali anche italiane: potere concentrato in poche mani. La regista MANISERA fa del suo docu-film uno strumento di divulgazione e mobilitazione. Paghiamo doppio il carburante dai fossili con le estrazioni e i prodotti agricoli con le alluvioni e le frane. Crisi climatica e sociale tra Basilicata e Romagna. Nell'inchiesta di Sara della cooperativa giornalisti s'intrecciano ricerche storiche e documenti d'archivio con testimonianze di “resistenza locale” sul campo. Persone colpite e ruolo subdolo dell'industria nella trivellazione e sfruttamento agro-industriale. Lo svuotamento ambientale dei territori regionali monitorati riguarda sottosuolo, terre e acque: combustibili e agricoltura intensiva spinta che dagli anni 70/80 hanno cominciato a erodere le riserve energetiche e la capacità della natura di rinnovarsi e preservarsi dall'uomo. E il conto è già pronto...