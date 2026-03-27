EVENTI REGIONE Sfruttamento terra-acqua: il conto è già pronto... IL PREZZO CHE PAGHIAMO di Sara Manisera in collaborazione con GREENPEACE Italia in tour regionale al Modernissimo di Bologna per “Effetto serra, effetto guerra” il Nastro Verde 2026.

Pagare il prezzo in modo equo rispetto a cosa? Al profitto bieco delle multinazionali anche italiane: potere concentrato in poche mani. La regista MANISERA fa del suo docu-film uno strumento di divulgazione e mobilitazione. Paghiamo doppio il carburante dai fossili con le estrazioni e i prodotti agricoli con le alluvioni e le frane. Crisi climatica e sociale tra Basilicata e Romagna. Nell'inchiesta di Sara della cooperativa giornalisti s'intrecciano ricerche storiche e documenti d'archivio con testimonianze di “resistenza locale” sul campo. Persone colpite e ruolo subdolo dell'industria nella trivellazione e sfruttamento agro-industriale. Lo svuotamento ambientale dei territori regionali monitorati riguarda sottosuolo, terre e acque: combustibili e agricoltura intensiva spinta che dagli anni 70/80 hanno cominciato a erodere le riserve energetiche e la capacità della natura di rinnovarsi e preservarsi dall'uomo. E il conto è già pronto...

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