Sganassiamoci su a Faetano: rassegna comica e musicale domenicale

“Sganassau Oscar del Cabaret” raddoppia a Faetano grazie a MATTEO MONÌ e al suo STAFF. Tutte le domeniche fino al 18 agosto ad eccezione dell'11 agosto comicità e spettacolo d'autore a ingresso libero. Divertimento, musica e risate, direttamente da Zelig. Ieri è toccato a BEPPE ALTISSIMI aprire la rassegna con imitazioni e interpretazioni musicali canore di personaggi famosi. L'artista ha lavorato con BERUSCHI e i FICHI D'INDIA in tour per più stagioni. La kermesse comica continua domenica 21 con il MAGICO ALIVERNINI del Bagaglino. Nei prossimi appuntamenti anche ANDREA VASUMI e il mitico bolognese DUILIO PIZZOCCHI. Ogni domenica sera stand gastronomici e cucina per tutti.

