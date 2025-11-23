FOTOGRAFIA "Sguardi sul mondo": riflessioni sull'esperienza umana negli scatti di Erika Muccioli La mostra è stata allestita presso lo spazio espositivo della Carlo Biagioli Srl

Un viaggio visivo che attraversa continenti, culture e quotidianità lontane. La mostra "Sguardi dal mondo" di Erika Muccioli, ospitata dalla Carlo Biagioli, riunisce una selezione di immagini scattate in diversi luoghi del Pianeta, legate dal desiderio dell’autrice di cogliere attimi spontanei e significativi.

Non semplici ritratti o scorci di viaggio, ma frammenti di vita capaci di restituire emozioni immediate e durature. Ogni scatto diventa così il punto di partenza per una storia: un incontro, un gesto, un istante osservato senza filtri. Le immagini esposte provengono dal libro omonimo, che raccoglie un itinerario costruito non secondo una geografia ma attraverso filoni tematici. Una scelta narrativa che invita il pubblico a seguire un percorso emotivo più che topografico, mettendo in dialogo volti, tradizioni, paesaggi e situazioni accomunati da una stessa intensità. L'autrice adotta una filosofia di viaggio essenziale e partecipata: si muove con i mezzi pubblici, assaggia le specialità locali, prende parte a cerimonie e momenti di vita quotidiana. Una modalità che le permette di avvicinarsi alle persone e di osservare la realtà da prospettive non convenzionali. Suo obiettivo dichiarato, quello di condividere con chi non può viaggiare la possibilità di affacciarsi — anche solo per un istante — su mondi diversi dal proprio.

E', dunque, la proposta di una riflessione più ampia sull’esperienza umana, la mostra di Erika Muccioli: al di là delle differenze economiche, culturali o di colore della pelle, a emergere sono bisogni, emozioni e aspirazioni sorprendentemente comuni a tutti noi.

