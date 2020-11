FESTIVAL CORTO RE Short e oltre a Reggio Emilia cine-online Serata finale della XIX Edizione del Reggio Film Festival per la prima volta online e in streaming gratuitamente quest'anno dedicato alle disabilità e ai giovani videomaker

Passaggi: barriere e altri limiti sociali e culturali (i muri) se non addirittura i vincoli legati alla disabilità, l'apertura in streaming. Paesaggi e animali: la natura delle barriere minori e i confini invisibili (percepiti come paure e blocchi determinati dall'uomo in natura) in videoconferenza di chiusura. Dopo la proiezione di tutti i corti del festival, lo scrivere per immagini nel cortometraggio sempre su zoom anche l'incontro cinematografico con il TITTA di AMARCORD, l'attore di Fellini, Federico Zanin, presente alla premiazione. Replica EVENTO ONLINE venerdì 20 e sabato 21 novembre direttamente su reggiofilmfestival.docacasa.it nella sezione family. Laboratorio esperienziale, film sperimentali e cortometraggi internazionali, REGGIO XIX ha visto la partecipazione dei documentaristi e della Film Commission dell'Emilia Romagna.

