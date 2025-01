MUSICAL EMILIA Shrek "original" all'italiana Lo spettacolo musicale per giovani e famiglie versione nostrana al Teatro Celebrazioni per la chiusura delle festività bolognesi con il tour regionale della compagnia prodotta da AncheCinema

Io show americano tratto dal film della DreamWorks ispirato al libro illustrato di William Steig ha vinto l'Oscar del Musical e in Italia gode di un numero di edizioni e repliche da record. In scena dal vivo cantanti e attori con il PUPPET del Dragone più grande del mondo proprio nella versione nostrana. Coreografie anche digitali e costumi veramente creativi con effetti speciali 3D in sala. La versione in lingua italiana è riadattata direttamente dal successo di Broadway del 2008. SHREK è l'attore pugliese MICHELE SAVOIA vincitore del David di Donatello 2022 per il teatro. Oltre 20 cambi di scene per ricreare le ambientazioni filmiche e letterarie “live” con effetti olografici da videogioco della UNITY. Uno spettacolo multimediale nella spettacolo teatrale direttamente dal palcoscenico alla platea.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: