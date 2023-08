SIRIA "Shukran. Ti Salverò": presentato il nuovo libro del giornalista Giovanni Terzi Racconto ispirato a una storia vera

Tammam Youseff è un uomo speciale. Cardiochirurgo siriano che quotidianamente vive la guerra e rischia la proprio vita per salvare quella di migliaia di bambini. Un giorno però si troverà ad affrontare un scelta molto importante che lo porrà di fronte alla sacralità e inviolabilità della vita. È "Shukran. Ti Salverò"

"Questo libro nasce da una mia esperienza in Siria - racconta Giovanni Terzi, autore - dove ho incontrato un medico, Tammam Touseff, questo medico si è trovato di fronte a dover scegliere se salvare o no il figlio piccolo di colui che gli aveva ucciso il fratello. È un dibattito interno molto forte, in un paese dilaniato dalla guerra, dove incredibilmente in quell'ospedale, dove a pochi metri scoppiavano le bombe, si salvavano molte vite".

Nel servizio l'intervista a Giovanni Terzi (Autore)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: