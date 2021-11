SPETTACOLI Si alza il sipario della stagione teatrale sammarinese con "Promenade de Santé"

Una panchina di un ospedale psichiatrico, un uomo, una donna e un amore che non si contiene. Parte da qui la storia di “Promenade de Santé”, il primo spettacolo andato in scena a Dogana per la nuova stagione teatrale in Repubblica. Una piece dai toni brillanti, una commedia in chiaroscuro interpretata da Lucia Mascino e Filippo Timi, per un testo di Nicolas Bedos con la regia di Giuseppe Piccioni, per la prima volta alle prese con il palcoscenico invece che con il grande schermo. La storia si sviluppa sulla linea di confine tra realtà e sogno e parla di un'attrazione fatale nata in una clinica per malattie mentali. I protagonisti si attraggono e si respingono con un gioco delle parti che è soprattutto all'interno di loro stessi. Un intreccio narrativo arricchito da una video-scenografia, che diventa efficace controcampo psichico degli attori. Nel finale i due amanti si incontrano di nuovo, ma resta il dubbio se siano sempre loro, altri o addirittura un sogno.

