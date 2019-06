Si conclude a teatro un anno di studio per i ragazzi dell'Istituto Musicale

Il saggio al Titano

E' stato un anno pieno di lavoro e soddisfazioni per i giovani musicisti dell'Ims: per loro, sul palco del teatro Titano, è stato il momento di dare prova del talento e dell'amore per l'arte sonora. Con il concerto si è chiusa la rassegna di saggi di fine anno. Opere di grandi autori come Vivaldi e Pergolesi riproposte dall'orchestra d'archi che ha accompagnato ogni studente. L'Istituto musicale festeggia così un 2019 ricco di eventi: 17 appuntamenti tra concerti degli allievi, dei gruppi e delle orchestre, fino al jazz. Ma l'anno accademico non finisce qui: sono ancora previsti, infatti, esami, lezioni, master e altre esibizioni. Come quella prevista a Bentivoglio, nel Bolognese, per il Festival internazionale di musica da camera.