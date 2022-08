ULTIMA SERATA Si conclude lo SMIAF: a Campo Bruno Reffi suonano i MACK

Ieri sera sul palco di Campo Bruno Reffi sono saliti i MACK, con un mash-up di hip hop, elettronica e jazz. In apertura la band sammarinese Drumness. Così si è conclusa l'edizione 2022 dello SMIAF, il Festival dei giovani talenti che ogni anno porta a San Marino artisti e performer di ogni nazionalità. Tre giorni intensi e ricchissimi di attività, che hanno coinvolto tutto il centro storico. Musica agli angoli delle strade e mostre nascoste nei luoghi più impensabili, come le Cisterne del Pianello. Comedy show, spettacoli acrobatici ma anche sport estremi: il parkour alla Cava dei Balestrieri, il free climbing e il pattinaggio. E come da tradizione, serate interamente dedicate alla musica: venerdì è stato il turno della band indie-rock Giufà e sabato degli Zerò Talent e degli Small Jackets.

