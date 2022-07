Si è spento Paul Sorvino, "Paulie" in "Quei bravi ragazzi"

Ci ha lasciato a 83 anni, per cause naturali, Paul Sorvino, l'attore italo americano noto soprattutto per aver interpretato il boss Paulie di Brooklyn nel film di Martin Scorsese "Quei bravi ragazzi".

Nato nel 1939 da genitori italiani, Sorvino ha recitato in 160 ruoli tra film e titoli della tv, come Reds e Dick Tracy di Warren Beatty, The Rocketeer, Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, Repo! The Genetic Opera e Nixon di Oliver Stone, dove interpretava Henry Kissinger. Ha anche recitato in una stagione di "Law & Order" nel ruolo del sergente della polizia di New York Phil Cerreta. Tra i tanti ruoli televisivi anche la prima stagione nel '76 delle Strade di San Francisco e, più di recente, la serie Godfather of Harlem.

Ha avuto una carriera anche italiana: Giovanni Veronesi lo aveva voluto in Streghe da Nord, Renzo Martinelli in Carnera - The Walking Mountain, Giulio Base nei film tv con Terence Hil 'Doc West', Salvatore Samperi in L'onore e il rispetto. Prima di diventare attore, Sorvino è stato cantante d'opera di formazione classic e un abile scultore, lavorando principalmente con il bronzo e creando modelli ispirati alle figure greche.