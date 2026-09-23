Si muove la città "Planetaria" di Accorsi

Le trasformazioni necessarie abitate insieme da scienziati e artisti (le foto di Pippo Delbono). PLANETARIA della città che verrà con le nuove generazioni che vivranno il futuro senza di noi e oltre... Gli alleati verdi per un nuovo ecosistema urbano a contatto con il mondo delle piante: indagini scientifiche e mini universi della biodiversità degli insetti. Materiali e suoni per una destinazione futura nel vivere il cambiamento: OFFICINA DELLE IDEE.









