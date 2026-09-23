INTORNO A NOI Si muove la città "Planetaria" di Accorsi PLANETARIA FESTIVAL a Bologna per “le città che non vogliono stare ferme” ideato da STEFANO ACCORSI con la consulenza scientifica di Giulio Boccaletti fino a domenica 27 settembre 3 giorni di dialogo tra arte, scienza, e cultura

Le trasformazioni necessarie abitate insieme da scienziati e artisti (le foto di Pippo Delbono). PLANETARIA della città che verrà con le nuove generazioni che vivranno il futuro senza di noi e oltre... Gli alleati verdi per un nuovo ecosistema urbano a contatto con il mondo delle piante: indagini scientifiche e mini universi della biodiversità degli insetti. Materiali e suoni per una destinazione futura nel vivere il cambiamento: OFFICINA DELLE IDEE.



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