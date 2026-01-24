TV LIVE ·
Si ride e si pensa con la commedia “La Vita, l’Amore e una Pala”, in scena all'Auditorium Little Tony

Un appuntamento che rientra nella rassegna Occhi sul Teatro

24 gen 2026

Pungente e attuale, ispirata all’opera di Neil Simon Il prigioniero della seconda strada, "La Vita, l’Amore e una Pala", portata in scena a Serravalle dalla Compagnia del Vicolo, racconta con ironia brillante le piccole e grandi crisi della quotidianità.

Tra risate, momenti di tenerezza e situazioni al limite del surreale, la commedia segue le vicende di una coppia alle prese con imprevisti, frustrazioni e la ricerca ostinata di un fragile equilibrio in un mondo che sembra aver perso la bussola. Una pala, un condominio e un amore che resiste anche alle nevicate più difficili: perché, "a volte, ridere è l’unico modo per restare in piedi". 

Nel video estratti dalla commedia. 




